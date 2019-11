Un vélo volé à Bruxelles retrouvé en Albanie grâce à une puce GPS

Drôle d’histoire que celle qui est arrivée au vélo de Denis : le deux roues, volé dans le hall d’un immeuble à Ixelles, a été retrouvé en Albanie après un passage par Budapest et l’intervention d’un membre du cabinet du Premier ministre.

Il y a un peu plus de deux mois, Denis achetait un Cowboy, un vélo électrique à près de 2.000 € mis au point par la start-up bruxelloise du même nom. Le vélo lui tenait particulièrement à cœur : pour son prix bien sûr, mais aussi pour son utilité. « Je l’utilisais pour aller travailler. De Dansaert à Ixelles, je ne mettais qu’une dizaine de minutes pour rentrer chez moi », souligne Denis.

Sitôt le vol constaté, le propriétaire du deux-roues a activé Find My Bike, une application permettant de le géolocaliser. Après un petit temps sans donner de nouvelles, le vélo envoie ses coordonnées pour la première fois depuis… Budapest, en Hongrie. Quelques jours plus tard, il donne des nouvelles depuis une petite ville albanaise. « J’étais surpris, et surtout dépité, je ne savais pas quoi faire », explique Denis.

Sans trop y croire, il poste un message sur le forum Reddit. Rapidement, plusieurs utilisateurs lui proposent leur aide. L’un d’eux lui donne le contact Whatsapp d’un membre du cabinet du premier ministre Edi Rama. Denis envoie alors un message expliquant sa situation et les coordonnées exactes où trouver le vélo, ainsi qu’une photo issue de Google Street View du bâtiment où il était entreposé.

Le lendemain, une notification Whatsapp s’affiche sur son téléphone. Et là, surprise : le vélo a été retrouvé grâce à ses informations, et se trouve dans un commissariat ! Du côté de Cowboy, on se félicite de l’efficacité des autorités albanaises. « A Bruxelles, on a l’habitude de récupérer les vélos avec l’aide de la police », explique Tanguy Goretti, le fondateur de la start-up. « Dans ce cas-là, on est sans solution. On espère que le fait que la police intervienne rapidement et partout dissuadera les voleurs à l’avenir. » La start-up se félicite en tout cas de constater que près de deux tiers des Cowboy volés sont retrouvés grâce à ce dispositif.

Aujourd’hui, le vélo se trouve encore en Albanie. Denis est en contact avec les autorités belges sur place pour se faire renvoyer son vélo. Si c’est trop compliqué, il ira lui-même à Tirana pour le ramener.