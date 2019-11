Sabotage de Doel 4 – Un portrait robot diffusé par la police dans le cadre de l’enquête

Un portrait robot d’un homme impliqué dans l’enquête sur le sabotage de la centrale nucléaire de Doel 4, en aout 2014, a été publié mardi soir sur le site internet de la police fédérale à la demande du parquet fédéral et du parquet de Flandre Orientale. Le 5 août 2014, une turbine de la centrale nucléaire de Doel 4 a été sabotée. Le même jour, « un inconnu a été remarqué par un superviseur », indique la police fédérale dans le récapitulatif des faits publié avec le portrait robot qui a été établi. La police précise qu’il s’agit d’un homme de type européen portant le jour des faits des vêtements foncés et des lunettes, qui pouvaient également être des lunettes de sécurité.

‘En soi, il n’est pas anormal que les gens ne se connaissent pas, car l’espace de travail est grand et il y a différents services qui y sont occupés’, précise la police qui signale que « si quelqu’un se reconnaît et n’a rien à voir avec les faits, les enquêteurs aimeraient le savoir ».

La communication précise encore que « toute information utile à l’enquête, aussi insignifiante soit-elle, est la bienvenue auprès des enquêteurs ».

Source: Belga