Les cyclistes bruxellois sensibilisés à être plus visibles le 12 novembre

Bike for Brussels et ses partenaires du GRACQ (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens) organiseront en matinée, le mardi 12 novembre prochain, une action à destination des cyclistes pour les sensibiliser à être davantage visibles, annoncent-ils mardi dans un communiqué. La campagne « Cycliste Imprévisibile: be bright, use a light » veut insister sur le fait que, en ville, si l’éclairage public donne l’impression d’être visible, ce n’est pas le cas.

« C’est pourquoi il faut toujours rouler bien éclairé. Mieux encore: d’être bien visible aussi », explique l’organisation qui plaide pour le port de vêtements fluo.

Pour remercier les cyclistes et les encourager à continuer à utiliser leur vélo durant les prochains mois, le petit-déjeuner leur sera offert à plusieurs endroits à Bruxelles, précise encore Bike for Brussels.

Source: Belga