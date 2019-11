France: hommage à l’Assemblée au militaire français et aux soldats maliens tués au Mali

Gouvernement et députés français ont observé mardi une minute de silence à l’Assemblée en hommage à leur compatriote Ronan Pointeau, militaire tué samedi au Mali, ainsi qu’aux soldats maliens morts 24 heures plus tôt dans une attaque djihadiste. « Je tiens à saluer sa mémoire et, en votre nom à tous, adresse à sa famille et à ses camarades les condoléances de l’Assemblée nationale », a déclaré le président de l’institution Richard Ferrand.

Le brigadier Ronan Pointeau, 24 ans, a été tué par un engin explosif dans le nord-est du Mali, un attentat revendiqué par une branche locale du groupe État islamique.

« Nous pensons aux soldats maliens morts la semaine dernière, victimes de la folie meurtrière des groupes terroristes qui sévissent au Sahel », a ajouté M. Ferrand, invitant membres du gouvernement, parlementaires et personnels de l’Assemblée à observer une minute de silence.

Quarante-neuf soldats maliens ont été tués vendredi dans l’attaque du camp d’Indelimane, près du Niger, dans le nord-est du pays.

source: Belga