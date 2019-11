Le Mouvement populaire flamand (Vlaamse Volksbeweging, VVB) a appelé mardi soir les dirigeants politiques de Flandre « à ne plus monter dans un gouvernement fédéral et à concrétiser la scission du pays ». La situation politique belge est « dans l’impasse » et « les signaux ne sont pas encourageants », affirme le mouvement, qui se présente comme indépendant des formations politiques. À ses yeux, « la Flandre n’est plus demandeuse d’un nouveau gouvernement fédéral ».

Source: Belga