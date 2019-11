Ella Van Kerkhoven et Heleen Jaques, blessées, quittent le groupe des Red Flames, Lenie Onzia rappelée

L’attaquante Ella Van Kerkhoven (Inter Milan) et la défenseuse Heleen Jaques (Sassuolo), blessée, quittent le groupe des Red Flames, l’équipe nationale féminine de football, en vue des rencontres de qualification à l’Euro 2021 contre la Croatie et la Lituanie. C’est ce que l’Union belge a annoncé sur Twitter mardi. Lenie Onzia, milieu de terrain de La Gantoise, a dès lors été rappelée par le sélectionneur Ives Serneels. La Belgique avait remporté ses deux premières rencontres dans le groupe H, contre la Croatie (6-1) et en Roumanie (0-1). Vendredi 8 novembre (18h00), les Red Flames affronteront à nouveau la Croatie, à Zapresic. Quatre jours plus tard, elles recevront la Lituanie.

La Suisse, qui a déjà joué trois matchs, est en tête du groupe avec 9 points. Seul le vainqueur de cette poule et les trois meilleurs deuxièmes des neuf groupes se qualifieront directement pour la phase finale. Les autres deuxièmes devront passer par les barrages.

Source: Belga