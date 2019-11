Des chauffeurs de De Lijn en périphérie bruxelloise encore en grève mercredi

Les chauffeurs de bus et le personnel technique des dépôts d’Asse, Dilbeek, Leerbeek et Meerbeek de la société de transport en commun De Lijn poursuivront leur mouvement de grève mercredi. Ils ont spontanément débrayé mardi matin. Une rencontre entre syndicats et direction est prévue mercredi à 14h00, a-t-on appris auprès des représentants des travailleurs. Le personnel dénonce des problèmes de planning qui sont liés, selon les syndicats, aux réductions des coûts et à la réorganisation mise en oeuvre par l’entreprise depuis plusieurs mois.

Plusieurs lignes reliant la périphérie ouest à la capitale n’ont pas circulé mardi. La situation devrait perdurer mercredi.

Source: Belga