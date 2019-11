Depuis son overdose, Demi Lovato est devenue « une combattante »

C’est pour Teen Vogue que Demi Lovato est revenue sur cette année faite de hauts et de bas après l’overdose d’héroïne qui a bien failli la tuer en 2018.

C’est lors du Teen Vogue Summit à Los Angeles que la chanteuse de 27 ans a accordé sa première interview depuis plus d’un an.

« Ce que je vois dans mon miroir, c’est une personne qui a dû surmonter bien des choses. J’y vois une combattante », a-t-elle confié à la rédactrice en chef de Teen Vogue, Lindsay Peoples Wagner.

« Je ne vois pas de gagnante, mais une combattante qui va continuer à se battre, peu importe ce qui lui est imposé. Ca a été une année très introspective. J’ai beaucoup appris, beaucoup vécu. »

« On entend souvent les termes ‘positivité du corps’. Pour être honnête, je ne vois pas souvent mon corps de façon positive. Parfois je n’aime pas du tout ce que je vois. »

« Après une mauvaise journée, j’avais l’habitude de me regarder dans le miroir et de me dire: ‘J’aime mon corps, tu es magnifique et merveilleusement bien faite’. Mais je n’y croyais pas. Je n’ai pas besoin de me mentir et de me dire que j’ai un corps incroyable. Ce que je dois surtout me dire, c’est ‘je suis en bonne santé.’ Par là, j’exprime ma gratitude. Je suis reconnaissante envers ma force et ce que je peux faire avec mon corps. »

C’est dans ce nouvel état d’esprit qu’elle a appris à mieux s’aimer. « La vie ne vaut pas la peine d’être vécue si vous ne vivez pas pour vous-même. Si vous voulez teindre vos cheveux en violet, teignez-les en violet. Si vous voulez aimer quelqu’un du même sexe, aimez quelqu’un du même sexe. Sois toi-même et n’aie pas peur de ce que les gens pensent », a-t-elle ajouté.

Demi Lovato a en effet beaucoup souffert des attaques qu’elles subissaient sur les réseaux sociaux, d’autant qu’elle se définit comme étant une « personne extrêmement sensible ». « Je suis humaine, soyez sympas avec moi. Et puis je suis fatiguée de faire comme si je n’étais pas humaine. »

