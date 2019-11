Billie invite les femmes à se laisser pousser la moustache

Dans sa nouvelle campagne publicitaire, la marque de rasoirs Billie a invité toutes les femmes à se joindre au mouvement « movember », les encourageant au passage à laisser pousser et à assumer leur moustache.

Vous connaissez sans aucun doute le « movember » : cette campagne annuelle qui encourage les hommes à se laisser pousser la moustache, dans le but de sensibiliser aux cancers de la prostate et des testicules.

Cette année, avec le slogan « parce qu’une moustache est une moustache », la marque de rasoirs Billie invite toutes les femmes à prendre part à ce mouvement et à arborer fièrement leur moustache, ou en tous cas leur duvet, pour la bonne cause.

Billie s’engage en outre à reverser ses contributions, jusqu’à 50.000 $, au Movember et donc à la lutte contre les cancers de la prostate et des testicules.

Briser les tabous

« Nos poils ont une annonce importante à faire… » annonce Billie dans son dernier spot. « Les femmes ont des moustaches aussi ! Le monde ne le sait peut-être pas, parce que l’on se donne énormément de mal pour les cacher. »

Effectivement, épilation à la cire ou au laser, décoloration, rasage… Le duvet, voire la moustache, au-dessus des lèvres est l’un des plus grands tabous de la pilosité féminine. Pourtant, comme le rappelle très justement la marque, toutes les femmes ont des poils sur le visage. Toutes. Et c’est normal.

Avec cette nouvelle campagne, une fois de plus, Billie renverse les standards de beauté. Une fois de plus, elle signe un joli coup de pub et une belle campagne body positive, pour encourager les femmes à accepter et assumer leur pilosité au naturel.

Car ce n’est pas la première fois que Billie brise les tabous qui entourent la pilosité féminine. En effet, la marque avait été la première, en 2018, à afficher de véritables poils féminins dans ses spots publicitaires pour rasoirs. Depuis, elle ne cesse d’encourager les femmes à faire ce que bon leur semble de leurs poils, à les raser ou pas, et seulement si elles le veulent, elles.