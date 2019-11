Pour le PS, Ahmed Laaouej n’exclut pas des élections anticipées

Plus de 160 jours après les élections fédérales, les divergences entre PS et N-VA semblent plus importantes que jamais. Au point de rendre crédible l’option d’un retour aux urnes anticipé. «C’est possible même si ce n’est pas souhaitable», a admis mardi matin le chef de groupe PS à la Chambre, Ahmed Laaouej, dans l’émission Matin Première sur la RTBF.

«Nous restons fidèles aux engagements pris vis-à-vis de la population. Nous ne braderons pas nos valeurs fondamentales», a-t-il ajouté en appelant par ailleurs l’Open VLD et le CD&V à «faire preuve de lucidité». «Qu’ils arrêtent de se scotcher à la N-VA: d’autres coalitions sont possibles», a répété Ahmed Laaouej, un credo martelé à maintes reprises ces dernières heures dans les rangs socialistes.

Du côté de la N-VA, c’est le vice-président Lorin Parys qui est monté au front. «Un compromis entre le PS et la N-VA est possible si le parti socialiste accepte de modifier sa politique socio-économique ou de rencontrer les exigences institutionnelles de la N-VA», a-t-il notamment expliqué sur les ondes de Radio 1. Dit autrement, soit le PS accepte de mettre de côté ses revendications socio-économiques, soit il accepte de discuter confédéralisme avec la N-VA.

Nouvelles conslutations

«Nous sommes toujours prêts à discuter et à écouter», a ajouté Lorin Parys selon qui la N-VA est prête à aller au pouvoir «mais pas à n’importe quel prix». Une volonté affichée qui ne convainc toutefois par le président du sp.a John Crombez. «Si la N-VA ne veut pas faire partie d’un gouvernement fédéral, elle doit le dire et d’autres pistes pourront être examinées», a-t-il ainsi assuré dans l’émission De Ochtend.

Après ces joutes verbales matinales, c’est vers le Palais que les regards devraient de nouveau se tourner ce mardi. Le Roi doit en effet y reprendre ses consultations après avoir mis en délibéré sa décision relative à la mission des préformateurs Rudy Demotte (PS) et Geert Bourgeois (N-VA). Lundi, ces derniers ont demandé à en être déchargés.