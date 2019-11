Medex offre aux médecins un travail varié et de la flexibilité

Qui ? Catherine Vanmeensel

Fonction ? médecin – Expert qualité médicale

Entreprise ? medex

Catherine Vanmeensel est médecin chez Medex, une entité du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Des médecins supplémentaires y sont actuellement recherchés. Chez Medex, ils bénéficient d’un accompagnement au sein d’une équipe sympathique. « Nous formons un groupe soudé et dynamique, ce qui rend le travail très agréable. »

En quoi consiste votre travail ?

« Mon travail est très intéressant car je suis en contact avec une patientèle variée et rencontre différentes pathologies. Medex évalue, entre autres, l’aptitude au travail après un accident du travail ou une maladie de longue durée chez les fonctionnaires fédéraux, dans le secteur de l’éducation, dans les administrations locales affiliées à Medex,… De plus, Medex contrôle également les pilotes et les conducteurs. Il s’agit d’un véritable centre de connaissances où les médecins exercent un travail intéressant et varié. »

Quels sont les avantages de travailler chez Medex ?

« Nos rendez-vous sont fixés à l’avance, ce qui permet un bon équilibre entre travail et vie privée. Même le travail à temps partiel est possible pour ceux qui ont encore leur propre cabinet, par exemple. Les médecins bénéficient par ailleurs du soutien d’une équipe administrative et paramédicale. De plus, nous travaillons avec des outils numériques. Les employés peuvent également suivre une formation et des cours supplémentaires. Medex est représenté dans chaque province. L’accessibilité en transports en commun et la possibilité de faire de temps à autre du télétravail comptent aussi parmi les avantages. »

Découvrez Medex et les postes vacants sur : www.health.belgium.be/fr/medex

Nous recrutons actuellement 3 médecins pour Charleroi, Liège et Tournai.