Quatre personnes dans un étang à Namur: les recherches interrompues

Les pompiers sont intervenus lundi soir aux abords de l’étang situé dans le parc Louise-Marie à Namur. Ils ont été appelés peu après 19 heures pour porter secours à trois enfants et une mère qui seraient tombés à l’eau. Si les enfants ont pu être pris en charge rapidement, la mère restait, elle, toujours introuvable lundi soir, a annoncé le colonel Pierre Bocca, commandant de la zone Nage (Namur – Andenne – Gembloux – Éghezée). Après plus d’une heure de recherches menées par des plongeurs, celles-ci ont finalement été suspendues pour la nuit et le parc fermé. Les recherches doivent reprendre mardi matin avec le soutien des équipes de la Protection civile.

« Selon les premières informations, il pourrait s’agir d’un acte désespéré d’une mère », a expliqué le colonel Bocca. Celle-ci aurait jeté un enfant dans l’étang avant d’elle-même s’y engager en en tenant un autre, a-t-il précisé. Le troisième serait lui resté sur la berge. « Les deux enfants ont pu être sauvés grâce à l’intervention de témoins. L’un des enfants a dû être réanimé et il a certainement dû avaler de l’eau qui n’est pas très propre », a conclu le colonel qui n’a pas souhaité s’avancer davantage sur son état médical.

Source: Belga