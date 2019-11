Nombre record de milliardaires aux Pays-Bas

Les Pays-Bas comptent un nombre record de 37 milliardaires, selon le magazine spécialisé Quote. Les rangs du « club des neuf zéros » se sont gonflés en un an de six unités chez nos voisins septentrionaux. Le milliardaire le plus riche des Pays-Bas est une femme: Charlene de Carvalho-Heineken, la fille de Freddy Heineken, fondateur du géant brassicole. Son patrimoine s’est épaissi de près de 11% en un an, à 14,2 milliards d’euros.

Le fondateur du groupe d’intérim Randstad, Frits Goldschmeding, occupe la deuxième place, avec un patrimoine évalué à 4,4 milliards d’euros.

Ensemble, les 500 Néerlandais les plus riches possèdent près de 180 milliards d’euros, un montant en hausse de 10% par rapport à l’année dernière.

La famille la plus riche outre-Moerdijk est la famille Brenninkmeijer de la chaîne de vêtements C&A. Le patrimoine de la famille (royale) Oranje-Nassau est estimé par Quote à un milliard d’euros.

Source: Belga