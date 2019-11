Le Roi entame des consultations concernant la formation fédérale

Le roi Philippe s’apprête à entamer des consultations, a annoncé lundi le Palais royal à la suite d’une audience avec les préformateurs Geert Bourgeois (N-VA) et Rudy Demotte (PS). Le chef de l’Etat n’a pas acté la fin de la mission des préformateurs, qui étaient venus lui présenter leur rapport comme attendu. « Le Roi tient sa décision en délibéré et entame des consultations », selon le communiqué du Palais.

Une conférence de presse des préformateurs, annoncée pour 17h00, a été annulée dans la foulée.

C’est le 8 octobre que le chef de l’État avait chargé le socialiste francophone et le nationaliste flamand d' »examiner les bases concrètes en vue de la formation d’un gouvernement fédéral autour de leurs partis respectifs, et ceci avec les quatre autres partis impliqués dans les discussions », soit le MR, le CD&V, l’Open Vld et le sp.a.

Les deux hommes ont travaillé dans la même discrétion que leurs prédécesseurs, Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.a), qui avaient mené une mission d’information de plus de quatre mois à la suite des élections.

Depuis le 26 mai, les regards sont tournés vers le PS et la N-VA, premiers partis de leur communauté linguistique. Jusqu’à présent, aucune négociation en vue de former un nouveau gouvernement n’a commencé à proprement parler tant les positions des deux partis semblent difficilement conciliables.

Source: Belga