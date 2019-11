Le retour sur les bancs de l’école se fera sous les nuages et la pluie

Le ciel sera très nuageux lundi matin, avec de la pluie par intermittence, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Le temps deviendra ensuite plus sec à partir de la frontière française, à quelques averses locales près avant de redevenir instable l’après-midi avec des averses pouvant être intenses et localement ponctuées de coups de tonnerre. Le thermomètre affichera 8 à 13 degrés. Les nuages recouvriront toujours le ciel lundi soir et les averses ainsi que le tonnerre ponctueront la première soirée de la semaine. Le temps deviendra souvent sec pendant la nuit mais le risque de quelques averses localisées persistera. Il fera entre 4 et 8 degrés.

De l’air froid en altitude déstabilisera l’atmosphère mardi matin. Au programme: une nébulosité variable avec des averses par moments. Les températures oscilleront entre 6 et 12 degrés.

La pluie régnera encore mercredi, avec une faible zone pluvieuse, avant une nouvelle perturbation jeudi, accompagnée de nébulosité abondante et de périodes de pluies. Les gouttes ne devraient plus tomber vendredi mais les nuages resteront de la partie.

Source: Belga