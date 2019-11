Les téléfilms de Noël sont de retour: quel est le secret de leur succès ?

Chaque année, ils débarquent de plus en plus tôt. Les téléfilms de Noël viennent booster les audiences de l’après-midi de TF1, notamment. Et le choix est encore plus vaste sur Netflix ! Mais quel est le secret de leur succès ?

Chaque année, les fans les attendent avec impatience. Ils sont devenus un genre en soi. Les téléfilms de Noël font pleurer dans les chaumières et plongent déjà les férus de guirlandes, sapins et vins chauds, dans l’atmosphère des fêtes. Et ce n’est pas un petit phénomène, on parle de cartons d’audience ! TF1 commence à diffuser ses premiers téléfilms aujourd’hui, à raison de deux par après-midi en semaine. Netflix a, pour sa part, rajouté une catégorie « Noël » à son catalogue. Et il y a de quoi tenir jusqu’au 25 décembre !

Cocooning

Mais pourquoi ces téléfilms sont-ils si appréciés ? D’autant que les amateurs affirment eux-mêmes qu’ils sont souvent niais et doté d’un piètre (et le mot est parfois faible) scénario. Plusieurs raisons semblent se dessiner. Tout d’abord, reposer son cerveau de temps à autre peut être bénéfique pour la santé. Fini de se creuser les méninges devant des séries trop complexes ! Ici, on peut laisser vagabonder son esprit et -pourquoi pas- se laisser aller à une petite sieste. Après tout, on sait qu’on n’est pas en train de louper le dernier James Bond…

La deuxième raison pour laquelle ces téléfilms prennent autant de place dans le cœur des téléspectateurs est qu’ils encouragent le cocooning. Bien installé dans le canapé avec une bonne couette, une boisson chaude et une boîte de cookies : le marathon peut commencer ! Il pleut dehors et la météo ne va pas aller en s’améliorant. Du coup, on culpabilise moins de ne pas mettre le nez dehors.

Bons sentiments

Enfin, la dernière raison qui nous pousse à regarder ce genre de films, ce sont les bons sentiments qu’ils transmettent. Certes, on frôle parfois l’overdose. Mais ça fait quand même du bien ! Pas d’attentats ou d’enfants enlevés, pas d’animaux maltraités ou de braquages ayant mal tournés. Juste de la douceur, le père Noël et des histoires qui finissent bien. Que demander de plus ?