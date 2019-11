VIDEO. Les images insoutenables de moutons maltraités dans un abattoir

Une association de défense des animaux a enquêté sur un abattoir du Pays de Galles, déjà accusé de maltraitance animale. Et les images qu’ils ont capturées sont particulièrement choquantes.

Des moutons coincés sur un tapis roulant, d’autres froidement abattus, d’autres encore, piégés sous les corps sans vie de ceux qui n’ont pas survécu au voyage. Voilà ce que montrent les images d’une enquête réalisée par l’association britannique de défense des animaux, Animal Equality.

L’abattoir Farmers Fresh, situé à Wrexham, au nord du Pays de Galles, était déjà visé par une première enquête pour maltraitance animale.

We filmed sheep being beheaded in front of each other at this British slaughterhouse, while an official @foodgov inspector looked on.https://t.co/UoziMeeY7p

