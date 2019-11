Ce chien errant est en réalité un dingo, et son compte Instagram va vous faire craquer

View this post on Instagram

This was me on the way home in my mate Paul’s car. Thanks for driving me to @dingodiscovery!! #dingo #dingoesofinstagram #canisdingo #savethedingo #alpinedingo #conservation #rewilding #coexistence #creatingawareness #savingspecies #protectingnature #threatenedspecies #wildlifeconservation #australiannative #australianwildlife #natureinspires #naturelovers #melbswest #dyobmelbourne #melbournenotes #visitmelbourne #meltoncitymuchmore #wandervictoria #animalencounter