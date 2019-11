Tom Boonen termine la saison par une victoire en France

Tom Boonen a remporté dimanche, avec son équipier Sam Dejonghe, la dernière manche de l’Ultimate Cup Series sur le circuit Paul Ricard au Castellet. Après trois heures de course, le duo, à bord de la Deldiche Norma M20FC, s’est imposé avec plus d’une minute d’avance sur le Suisse Christian Vaglio Giors et le Français Timothé Buret. Boonen et Dejonghe débutaient dans le championnat de France d’endurance.

« Je ne peux pas imaginer de plus belle manière de terminer notre saison », a commenté Boonen sur Instagram. L’ancien cycliste était devenu récemment champion en Benelux Supercar Challenge.

Source: Belga