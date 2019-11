Marathon de New York – Victoires des Kényans Geoffrey Kamworor et Joyciline Jepkosgei

Le Kényan Geoffrey Kamworor chez les messieurs et la Kényane Joyciline Jepkosgei chez les dames ont remporté dimanche le marathon de New York.

Kamworor, 26 ans, s’est imposé après 42,195 km de course avec un chrono de 2h08:13 devant son compatriote Albert Korir (2h08:36) et l’Ethiopien Girma Gebre (2h08:38).

Geoffrey Kamworor s’adjuge le marathon de New York pour la seconde fois après un premier succès en 2017. Il s’était classé 3e de l’édition 2018, remportée par l’Ethiopien Lelisa Desisa.

Joyciline Jepkosgei, 25 ans, l’a emporté en 2h22:38, deuxième chrono de l’histoire de la course derrière le record de Margaret Okayo (2h22:31) établi en 2002. Elle a devancé sa compatriote Mary Keitany (2h23:32), tenante du titre et quadruple vainqueure de l’épreuve, et l’Ethiopienne Ruti Aga (2h25:51).

Détentrice du record du monde de semi-marathon (1h04:51 en 2017 à Valence), Joyciline Jepkosgei disputait dans les rues de Big Apple le premier marathon de sa carrière.

