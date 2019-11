Les Belges à l’étranger – Tottenham manque encore son rendez-vous avec la victoire, Vertonghen absent

Tottenham a bien cru renouer avec la victoire dimanche en fin d’après-midi mais a finalement dû se contenter d’un partage 1-1 sur la pelouse d’Everton lors de la 11e journée de Premier League. Les Spurs présentent un triste bilan de deux points sur douze et ne gagnent plus en championnat depuis le 28 septembre. Toby Alderweireld a disputé toute la rencontre chez les Londoniens mais n’était pas accompagné de Jan Vertonghen, touché aux ischios et laissé au repos. Tottenham pensait avoir fait le plus dur à la 63e minute quand une passe en retrait complètement manquée d’Alex Iwobi a permis à Heung-Min Son de récupérer le ballon et de lancer Dele Alli vers le but du 0-1. Les hommes de Mauricio Pochettino n’ont pas pu savourer ce but très longtemps. Un tacle dangereux de Son sur Andre Gomes a valu l’exclusion du premier et la sortie sur civière du deuxième (79e). Pénalisés par l’infériorité numérique, les Spurs ont craqué dans la 7e des 12 minutes de temps additionnel suite à un coup de tête de Cenk Tosun.

Mal en point au classement, Tottenham occupe une inquiétante 11e place avec seulement 13 points.

Source: Belga