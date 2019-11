F1 – Lewis Hamilton sacré après « une course difficile »

Lewis Hamilton a été sacré champion du monde de Formule 1 pour la sixième fois à l’issue du Grand Prix des Etats-Unis, dimanche, à Austin, remporté par son équipier chez Mercedes Valtteri Bottas. « L’objectif était de faire un et deux », a expliqué le Britannique. « Je ne pensais pas que ça pouvait se réaliser avec un seul arrêt, mais ça fait du bien. C’était une course difficile. » Hamilton, qui est rentré une seule fois au stand alors que son équipier Bottas a fait deux pit-stops, a résisté à une première attaque de son équipier, mais l’a laissé passer à quatre tours de la fin. Le Britannique ne voulait prendre aucun risque, une place dans le top-8 s’avérait suffisante pour être sacré. « J’espérais pouvoir gagner aujourd’hui, mais je n’ai pas pu avec les pneus », a-t-il ajouté.

« Je suis bouleversé », a ajouté Hamilton, 34 ans, qui compte désormais un titre de moins que Michael Schumacher. « Je suis toujours en grande forme, je suis prêt pour la prochaine course. C’est génial de fêter ça ici avec tous les membres de ma famille. »

Hamilton a été couronné champion du monde en 2008, avec McLaren, puis 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019 avec Mercedes.

