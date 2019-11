Euromillions Basket League – Khalid Boukichou rejoint le Spirou de Charleroi pour deux saisons

L’ancien pivot d’Ostende, Khalid Boukichou, libre de tout club depuis cet été, vient de parapher un contrat en faveur du Spirou de Charleroi pour les deux prochaines saisons. C’est ce que le club d’Euromillions Basket League a annoncé dimanche. Sans club depuis la fin de son contrat à Nancy cet été, Khalid Boukichou, ancien pivot d’Ostende et intérieur des Lions, l’équipe nationale belge de basket, vient de s’engager en faveur du Spirou de Charleroi. Il y a signé un contrat pour les deux prochaines saisons. « A 27 ans, le Belgo-Marocain possède un beau palmarès. Après son aventure ostendaise où il a remporté plusieurs titres, Khalid avait opté pour la France (Pau et Chalon) avant de connaître un passage à Prishtina (Kosovo) où il a notamment été élu meilleur pivot de la FIBA Europe Cup », explique le club via un communiqué officiel.

« L’arrivée de l’international belge vient renforcer un secteur intérieur qui n’a pas donné satisfaction lors des premières sorties de la saison. Khalid entre pleinement dans le projet du club, raison pour laquelle il a paraphé un contrat de deux ans. » Le club espère qu’il pourra être aligné ce mercredi soir lors de la venue de Donar Groningen en FIBA Europe Cup. Actuellement, les Carolos s’affichent avec un bilan de cinq défaites en autant de rencontres en Euromillions Basket League et pointent à la dernière place du groupe A. Ils se sont inclinés ce dimanche après-midi en déplacement à Alost (95-88).

Source: Belga