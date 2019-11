Au moins 17 morts dans l’accident d’un car au Népal

Au moins 17 personnes, dont sept enfants, ont trouvé la mort dans l’accident d’un car surchargé qui a plongé dans une rivière au Népal, ont annoncé les autorités. Le véhicule a dérapé et quitté la route dans le district de Sindhupalchowk, au nord de la capitale Katmandou, avant de tomber dans le Sunkosi (le nom du cours d’eau), 50 mètres en contrebas, ont-elles précisé.

« Jusqu’à présent, la mort de 17 personnes a été confirmée et 50 autres sont blessées », dont le chauffeur du car, a déclaré un responsable local, Goma Devi Chemjong.

La police et l’armée ont participé aux secours, mais les autorités craignaient qu’il n’y ait des disparus. Il n’y avait pas de « liste de l’ensemble de ses passagers », a à cet égard souligné M. Chemjong.

Les accidents routiers mortels sont fréquents dans ce pays, en raison du mauvais état des chaussées et des véhicules et du comportement imprudent de nombreux conducteurs. Le mois dernier, 11 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées après la chute d’un autre car dans une rivière.

source: Belga