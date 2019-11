Emincés d’agneau bio à la thaï

La cuisine thaï, c’est surtout un ensemble d’herbes pleines de fraîcheur qui s’accommodent parfaitement bien à l’agneau.

Ingrédients

600 g de tranches de gigot d’agneau bio

2 bottes de coriandre

4 branches de menthe

4 bâtons de citronnelle

5 gousses d’ail

2 échalotes

1 grenade fraîche

4 c. à soupe d’huile d’olive

4 c. à soupe de sauce soja

200 g de farine

Sel et poivre du moulin

1 bain de friture

Comment faire?

– Peler l’ail et les échalotes, les émincer, les passer dans la farine et les dorer dans le bain de friture bouillant, puis réserver.

– Eplucher la citronnelle et l’émincer finement, équeuter en partie la coriandre, la laver, la sécher et la hacher grossièrement. Effeuiller la menthe et la laver, couper la grenade en deux et récupérer les graines.

– Couper les tranches de gigot en 5 ou 6 morceaux.

– Chauffer une poêle avec 2 c. à soupe d’huile d’olive, colorer les morceaux d’agneau bio quelques minutes à feu vif en remuant et, hors du feu, verser la sauce soja. Laisser refroidir avant d’ajouter la coriandre, la menthe, la citronnelle, l’ail et les échalotes frites, les graines de grenade, verser le reste d’huile d’olive et mélanger.