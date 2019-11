Mourant, il cherche une nouvelle famille pour son chien

Un homme souffrant d’une maladie pulmonaire en phase terminale veut trouver une nouvelle famille pour son chien Zino.

Pieter Deruyter a 55 ans et souffre d’une maladie pulmonaire grave en phase terminale. Il vit chez lui à Deurne avec ses trois chiens: Milan, Zara et Zino. Malheureusement, le dernier cité ne s’entend pas avec le premier et M. Deruyter n’a plus la force, à cause de sa maladie, de s’occuper de tous ces animaux, comme le rapporte Het Laatste Nieuws. Il souhaite donc trouver une nouvelle famille pour que Zino puisse continuer à vivre une vie heureuse.

« Mes papiers pour l’euthanasie sont prêts et je n’ai pas peur de la mort. Ce sont mes chiens qui m’empêchent de dormir, ils représentent tout pour moi », explique-t-il. S’il a d’autres souhaits avant de mourir, ce sont donc bel et bien ses chiens qui sont au sommet de sa liste de priorités. Notamment Zino, 7 ans. « Milan et Zara sont inséparables et ne s’entendent pas avec Zino. C’est pourquoi je lui cherche une nouvelle maison (…). Quand les chiens seront partis, alors, moi aussi, je pourrai partir ».

M. Deruyter garde également une place dans sa tombe pour Milan, son « héros ». « Il m’a déjà sauvé la vie en me réveillant lorsque j’ai failli mourir dans mon sommeil », conclut-il. Vous pouvez contacter Peter à l’adresse: [email protected]