Météo – Un samedi qui débute sous la pluie

Pour ce samedi, l’Institut Royal Météorologique prévoit un risque de quelques averses mais aussi des périodes sèches, surtout dans l’après-midi. Les maxima atteindront 15°C. Il fera venteux avec des rafales jusque 70 km/h. Durant la nuit de samedi à dimanche, le temps souvent sec mais assez nuageux. Les minima tourneront autour de 10°C.

Dimanche, le temps restera souvent très nuageux mais quelques éclaircies par intermittence seront possibles, surtout sur l’ouest en cours d’après-midi. Le temps sera souvent sec, sur le sud du pays le risque de pluie est plus marqué. Les maxima se situeront entre 9°C et 13°C. Le vent sera modéré, généralement de secteur sud à sud-ouest.

Pour lundi, l’IRM prévoit un temps variable avec des périodes de pluie ou d’averses. Quelques coups de tonnerre ne seront exclus l’après-midi et le soir. Les températures évolueront peu avec des maxima entre 9°C et 13°C. Le vent sera toujours modéré de secteur sud à sud-ouest.

