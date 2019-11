Masters WTA – La numéro un mondiale Ashleigh Barty contre la tenante du titre Elina Svitolina en finale

L’Australienne Ashleigh Barty, N.1 mondiale, s’est qualifiée pour la finale du Masters dames de tennis, disputé sur surface dure et doté de 14 millions de dollars, en battant la Tchèque Karolina Pliskova, N.2 mondiale et déjà demi-finaliste des deux précédentes éditions, 4-6, 6-2, 6-3, samedi à Shenzhen, en Chine.

Elle affrontera dimanche en finale l’Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 8), tenante du titre, qui a éliminé en demi-finale la Suissesse Belinda Bencic (WTA 7) sur abandon de cette dernière, blessée à l’adducteur droit, à 5-7, 6-3, 4-1.

Barty (23 ans) et Svitolina (25 ans) se sont déjà mesurées cinq fois. La victoire est toujours revenue à l’Ukrainienne lors de ces confrontations directes.

Svitolina l’avait ainsi emporté 7-6 (10/8), 5-7 et 6-4 cette année à Indian Wells.

Ashleigh Barty a remporté son premier grand chelem cette année à Roland Garros. Six titres composent pour l’heure son palmarès.

Elle dispute son premier Masters, mais avait enlévé le Masters B (WTA Elite Trophy) l’année passée.

Contrairement à Barty, Elina Svitolina n’a encore gagné aucun grand chelem, mais était demi-finaliste contre Simona Halep à Wimbledon, et contre Serena Williams à Flushing Meadows, cette année.

Elle tentera dimanche de remporter son quinzième titre WTA, le premier cette saison, et accessoirement d’empocher le chèque de 4,75 millions de dollars (4,25 millions d’euros) promis à la gagnante.

