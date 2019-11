FIA Motorsport Games – Deux podiums ce samedi pour la Belgique aux FIA Motorsport Games

La Belgique est montée deux fois sur le podium ce samedi lors de la première journée des FIA Motorsport Games à Vallelunga, en Italie, grâce à Gilles Magnus en Touring Car Cup et le duo Nico Verdonck/Louis Machiels en GT Cup. En Touring Car Cup, Gilles Magnus (Audi) a terminé 3e de la Course 1 après être parti depuis la 8e place sur la grille. Une Course 2 reste à disputer ce dimanche où l’Anversois partira depuis la pole position.

En GT Cup, la course a été perturbée par les conditions météorologiques, si bien que le drapeau rouge a été brandi après plusieurs incidents en piste. Parti d’une lointaine 21e place sur la grille, le duo Nico Verdonck/Louis Machiels (Audi) a profité des péripéties en piste pour remonter jusqu’en 3e place de la Course 1 ! La Course 2 et la Main Race sont encore prévues dimanche.

Dans les autres disciplines, Nicolas Baert a terminé 7e de la Qualifying Race en Formule 4 et partira donc de cette place pour la course principale dimanche. En Karting Slalom Cup, le duo Antoine Morlet/Manon Degotte s’est qualifié pour les quarts de finale. Enfin, en Digital Cup, seule discipline avec la Drifting Cup (où la Belgique n’est pas représentée) à distribuer des médailles ce samedi, Felix Férir a échoué en demi-finale.

La journée du dimanche aura lieu de 9h à 16h15.

