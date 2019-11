Euromillions Basket League – Louvain s’impose sur le parquet de Mons

Samedi soir, Louvain est allé s’imposer sur le parquet de Mons (82-99) pour le compte de la septième journée en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Après avoir enregistré un premier succès cette saison la semaine passée face à Alost, Louvain est allé gagner un deuxième match de suite en s’imposant sur le parquet de Mons (82-99). Les visiteurs ont été aux commandes pendant une grande partie de la rencontre (40-48 à la mi-temps) mais c’est dans le dernier quart-temps (remporté 22-32) que les joueurs d’Eddy Casteels ont fait la différence pour s’imposer 82-99.

Côté louvaniste, Brandan Stith a été le grand monsieur de la soirée. Il termine la rencontre avec 26 points au compteur (10/13 à 2 points) en plus d’avoir capté 11 rebonds. Il a bien été épaulé par Hugh Robertson (23 points) et Josh Heath (15 unités). Pour Mons, Lennard Freeman (24 points) et Katin Reinhardt (19 points) ont été les meilleurs marqueurs.

Ce succès permet à Louvain de glaner une deuxième victoire consécutive et d’afficher un bilan de deux victoires pour trois défaites. Pour Mons en revanche, c’est un deuxième revers de suite après celui encouru à Anvers la semaine dernière. Les Montois présentent un bilan de quatre victoires pour deux défaites. Le week-end prochain, Louvain accueillera Charleroi alors que Mons est au repos.

Source: Belga