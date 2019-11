Euro d’acrogym – Nouveau titre pour Talia De Troyer, Britt Vanderdonckt et Charlotte Van Royen

Après leur titre décroché dans l’exercice dynamique jeudi, Charlotte Van Royen (Sportac Deinze), Talia De Troyer (Sportac Deinze) et Britt Vanderdonckt (Wild Gym) ont récidivé et sont devenues championnes d’Europe du concours général en groupes, samedi, à l’Euro de gymnastique acrobatique de Holon (Israël). Van Royen, De Troyer et Vanderdonckt ont totalisé 88,260 points à l’issue des trois exercices, statique (29,630), dynamique (29,070) et combiné (29,560). Les Belges ont devancé le Portugal (86,820) et Grande-Bretagne (84,840).

Lors des Jeux Européens de Minsk, en juin, le trio belge avait remporté l’or au concours général et dans l’exercice dynamique et pris l’argent dans le statique.

Médaillés d’argent de l’exercice statique jeudi, Noam Patel (STB Gymnastics Berchem), Hannes Garré (Sportac Deinze), Jonas Anthoon (TK Werchter) et Robin Casse (VGl Niel) ont cette fois décroché le bronze au concours général. Le trio belge a obtenu un total de 82,630 (28,680 au statique, 25,040 au dynamique et 28,910 au combiné). La Russie (German Kudriashov, Alexander Sorokin, Kirill Zadorin et Valeriy Tukhashvili) a été titrée avec 87,330 points. Le Portugal a pris la deuxième place (86,040).

La Belgique a aussi décroché une médaille chez les juniores où Majlen Mattheessens et Nadoua Zaidi sont montées sur la troisième marche du podium du concours général en duo. Les deux Belges ont totalisé 81,690 points. Les Israéliennes Almog Green et Maayan Zunenshine ont été titrées (84,890). Le Belarus est deuxième (81,900).

