Encore un risque d’averses samedi après-midi

Ce samedi après-midi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec encore un risque d’averses, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM). Ailleurs, le temps restera souvent sec. Les maxima seront compris entre 10° et 14°. Le vent sera modéré à assez fort, et fort au littoral, de secteur sud à sud-ouest, avec des rafales jusque 70 km/h et localement un peu plus. En soirée et durant la nuit suivante, le ciel sera partiellement à très nuageux avec des averses locales. Les minima se situeront entre 6° et 10°.

Dimanche, il fera souvent très nuageux dans le centre et l’est du pays mais, sur l’ouest, il y aura des éclaircies. Le matin, le temps sera encore temporairement sec mais, ensuite, nous devrons composer avec des périodes de pluie ou d’averses. Les maxima se situeront entre 8° en Hautes-Fagnes et 12° à la côte.

Lundi, le temps sera variable avec des périodes de pluie ou d’averses. Quelques coups de tonnerre ne seront pas exclus l’après-midi et le soir. Les températures maximales oscilleront entre 8° et 13°.

Mardi, il y aura quelques averses mais parfois aussi des éclaircies. Les maximas iront de 5°en Hautes-Fagnes à 12° à la côte.

Mercredi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec toujours un risque de quelques ondées. Les maxima seront compris entre 6° et 11°.

Source: Belga