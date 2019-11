Ces trois chiens sont à la recherche d’une nouvelle famille en Belgique

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Ginger (réf. 15657)

Je suis une chienne très sociable, calme de nature et d’une immense reconnaissance. Je suis extrêmement affectueuse, assez soumise et je me couche facilement sur le dos. Je vais vous étonner par ma merveilleuse personnalité et mon adorable caractère. Si vous devenez mon maître, vous ne le regretterez pas, au contraire car je vais vous comme un dieu !

Sexe femelle Age 4 ans Race croisé Taille 52 cm Pelage Poils courts Poids 17 kg

Charlie (réf. 16681)

Je suis un amour, un pur Beagle dans l’âme, jouette, mais avec un caractère bien affirmé et indépendant, parfois très têtu comme peuvent l’être ceux de ma race. Les enfants m’adorent et c’est réciproque, j’adore jouer et faire le fou avec eux. Je suis un chien idéal pour une famille active, avec beaucoup de vie dans la maison. Je suis super sociable avec tous, toujours joyeux et de bonne humeur.

Sexe mâle Age 8 mois Race Beagle Taille 40 cm Pelage Poils courts Poids 12 kg

Rockstar (réf. 16680)

J’ai été sauvé par une famille espagnole qui m’a aimé les premiers temps pour me jeter ensuite comme un déchet ! Mon monde s’est effondré ! Je ne supporte pas la vie au refuge, tout ce bruit, tous ces chiens qui aboient, cette cage où je suis enfermé ! Je tremble comme une feuille, je suis trop malheureux ! Il faut absolument que je trouve une famille où je pourrai retrouver le calme dont j’ai besoin pour devenir le meilleur ami qu’on puisse imaginer… C’est urgent…

Sexe mâle Age 6,5 ans Race Croisé Pinscher Taille 36 cm Pelage Poils courts Poids 8 kg

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez au 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check-up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en visitant le site: www.shin.be/fr.