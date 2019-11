Un mois d’octobre chaud, humide et très sombre

Le mois d’octobre a été « chaud, humide et sombre », selon le bilan climatologique mensuel de l’Institut royal météorologique (IRM) communiqué vendredi. S’il a débuté et s’est terminé dans le froid, les températures moyennes ont été « sensiblement plus élevées que les normales ». À Uccle, la température moyenne mensuelle fut de 12,0°C (normale: 11,1°C). Au cours du mois, les températures ont varié entre 1,0°C et 23,2°C. Dans le reste du pays, les températures les plus élevées ont été mesurées le 13 octobre. À Bilzen et Ophoven dans le Limbourg, le mercure a grimpé jusqu’à 25,4°C. La température la plus basse fut quant à elle mesurée le 28 du mois. Lundi dernier, la température minimale est en effet descendue jusqu’à -3,2°C à Elsenborn, en province de Liège.

L’IRM a mesuré à Uccle un cumul mensuel de 84,6 mm de précipitations (normale: 74,5 mm) en 20 jours (normale: 16,6 jours). Durant la première décade (1er au 10 octobre), il est tombé 48,6 mm (normale: 29,7 mm). Il s’agit de la 6e valeur la plus élevée pour cette période, loin derrière le record de 2009 (95,7 mm). La deuxième décade fut elle aussi plus arrosée que la normale mais avec un écart moindre (22,8 mm par rapport à une normale de 19,2 mm). Les 11 derniers jours d’octobre n’ont quant à eux comptabilisé que 13,1 mm de précipitations (normale: 25,6 mm). La quantité journalière la plus élevée fut relevée le premier jour du mois, avec un total de 23,8 mm.

Les quantités de précipitations journalières les plus importantes furent également observées le 1er dans le reste du pays. La quantité la plus élevée a été mesurée à Braine l’Alleud, avec un total de 45,0 mm.

Les cumuls mensuels de précipitations en moyennes régionales furent presque tous supérieurs aux valeurs normales. Ils ont varié d’environ 95% de la normale au littoral à environ 145% des normales en Ardenne et en Lorraine belge.

Les 21 premiers jours du mois ont été marqués par une alternance de journées sombres et ensoleillées. Les jours sombres ont toutefois été plus nombreux. Durant la première décade, le soleil n’a en effet brillé que pendant 17h58min, contre 34h49 min normalement. Au cours de la deuxième décade, seules 20h16min de soleil (normale: 40h15min) ont été enregistrées. La troisième décade a été plus généreuses en rayons de soleil (49h59min). La durée totale d’insolation du mois se situe toutefois en dessous de la moyenne, avec un total de 88h13min seulement contre 112h38min normalement.

Le mois d’octobre 2019 est donc le 4e mois d’octobre le plus sombre, loin derrière le record de 1998 (42h48min).

Source: Belga