Un camion tombe dans un ravin aux Philippines: 19 morts

Dix-neuf paysans ont péri dans la chute de leur camion dans un ravin dans les montagnes du nord des Philippines, a annoncé vendredi la police. Le camion, apparemment surchargé et qui transportait une quarantaine d’ouvriers agricoles de retour de leur travail dans les rizières ainsi que des sacs de semences, a dégringolé dans le ravin, profond d’une vingtaine de mètres.

La cause serait d’après les premiers éléments de l’enquête une défaillance des freins ou du moteur.

« Le camion est tombé par l’arrière et les passagers ont été écrasés », a déclaré à l’AFP un responsable de la police, Manuel Canipas, selon qui l’accident a également fait vingt blessés dont les jours ne sont pas en danger.

Les accidents de la circulation sont fréquents aux Philippines en raison du mauvais état du réseau routier et des véhicules, et de la piètre formation des conducteurs dans les transports publics.

source: Belga