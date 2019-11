Slovénie: des hooligans détruisent un club holebi de Ljubljana

Un groupe de hooligans ont détruit vendredi matin un célèbre club holebi de Ljubljana (Slovénie), le Tiffany Club. Ils sont entrés dans l’établissement et ont saccagé le mobilier, peut-on lire sur la page Facebook du club et dans une dépêche de l’agence de presse slovène STA. Des clients et le personnel étaient encore présents au moment de l’attaque. Ils ont dû se barricader dans un autre local. Les assaillants ont tenté d’y entrer également et ont fait des gestes obscènes, avant de prendre la fuite à l’arrivée de la police.

Personne n’a été blessé mais les dégâts matériels s’élèvent à des milliers d’euros. La police a ouvert une enquête.

source: Belga