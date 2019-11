Présidentielle américaine 2020 – Abandon du démocrate Beto O’Rourke dans la course à la Maison Blanche

Le candidat à la Maison Blanche Beto O’Rourke a annoncé vendredi qu’il abandonnait la course à l’investiture démocrate, après des mois de sondages décevants et des difficultés à trouver des financements. « Bien que cela soit difficile à accepter, il m’apparaît désormais évident que cette campagne n’a pas les moyens pour avancer avec succès », a écrit le quadragénaire texan.

Ex-élu de la Chambre des représentants, il avait fait sensation lors de sa candidature malheureuse pour un siège de sénateur en 2018 mais a échoué à susciter le même enthousiasme pour la présidentielle.

Il stagnait sous les 2% dans la moyenne des sondages établie par RealClearPolitics.

« Il ne sera pas candidat pour le Sénat en 2020 » dans son Texas natal, a précisé à l’AFP son directeur de communication Rob Friedlander.

« Nous oeuvrerons pour nous assurer que le candidat démocrate soit victorieux face à Donald Trump en 2020 », a promis Beto O’Rourke, 47 ans, sur la plateforme Medium.

« Je peux vous dire, pour avoir la chance de connaître les candidats, que nous serons bien servi par n’importe lequel d’entre eux et je serai fier de le ou la soutenir », a-t-il ajouté, alors qu’il reste encore 17 prétendants à l’investiture démocrate.

Discours passionné, gestuelle très marquée, c’est avec un message de rassemblement que cet homme originaire d’El Paso, à la frontière avec le Mexique, était entré en lice, portant un message positif sur l’immigration.

Après la tuerie dans un supermarché de sa ville, en août, par un tireur qui disait vouloir cibler des Mexicains, il avait dénoncé les politiques de Donald Trump, le qualifiant de « raciste ». Et avait recentré sa campagne sur la lutte contre les armes à feu, notamment les fusils d’assaut.

« Bien sûr qu’on va prendre votre AR-15, votre AK-47 », avait lancé Beto O’Rourke lors d’un débat démocrate en septembre. Il avait été chaleureusement applaudi par la foule mais vivement critiqué par les républicains.

Dès l’annonce de sa candidature en mars, Beto O’Rourke avait fait l’objet de critiques, notamment avec un entretien en une du magazine Vanity Fair qui, selon ses détracteurs, le montrait plutôt arrogant. « Je suis vraiment né pour ça », avait-il déclaré.

Une phrase reprise par le président américain Donald Trump qui a rapidement réagi, moqueur, à l’annonce de son départ:

« Oh non, Beto vient juste d’abandonner la course à la présidentielle alors qu’il disait être +né pour ça+ ».

source: Belga