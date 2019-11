Masters WTA: Timea Babos et Kristina Mladenovic trop fortes pour Elise Mertens et Aryna Sabalenka

Elise Mertens (WTA 3 en double) et sa partenaire bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 2) se sont inclinées contre la Hongroise Timea Babos (WTA 6) et la Française Kristina Mladenovic (WTA 5), lauréates de Roland-Garros et tenantes du titre, vendredi à Shenzhen, en Chine, dans leur troisième et dernier match du groupe rouge du double Masters féminin de tennis, disputé sur surface dure et doté de 14 millions de dollars. Les récentes gagnantes de l’US Open, têtes de série numéro un, ont pourtant gagné le premier set, mais au final ce sont leurs adversaires qui l’ont emporté 4-6, 6-2 et 10/5. La rencontre a duré 1 heure et 20 minutes.

Mertens et Sabalenka n’auront donc remporté qu’un seul match, 7-6 (7/5), 6-4 contre les soeurs taïwanaises Latisha et Hao-Ching Chan (WTA 11), mercredi. Elles avaient perdu mardi sur le score de 7-5, 1-6 et 10/7 face à l’Allemande Anna-Lena Grönefeld (WTA 10) et la Néerlandaise Demi Schuurs (WTA 16).

Timea Babos et Kristina Mladenovic qui ont remporté leurs trois matches sont qualifiées pour les demi-finales.

Elise Mertens et Aryna Sabalenka pourraient encore les rejoindre.

Il faudrait pour cela que les Chan battent Grönefeld et Schuurs, plus tard dans la journée.

Mertens, 23 ans, et Sabalenka, 21 ans, ont surfé sur une voie de succès ces derniers mois, triomphant entre autres à Indian Wells, Miami et Flushing Meadows, leur premier grand chelem.

En simple, Sabalenka (WTA 14) a enlevé le WTA Elite Trophy, le Masters B de tennis féminin, la semaine passée à Zhuhai, après avoir sorti Elise Mertens (WTA 18) en demi-finale.

Source: Belga