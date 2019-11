Masters WTA – Anna-Lena Grönefeld et Demi Schuurs dans le dernier carré, Elise Mertens éliminée

Elise Mertens et sa partenaire biélorusse Aryna Sabalenka ne disputeront pas les demi-finales du double au Masters féminin de tennis. Pour que la paire lauréate de l’US Open rejoigne le dernier carré, il fallait que les sœurs taïwanaises Latisha et Hao-Ching Chan battent l’Allemande Anna-Lena Grönefeld et la Néerlandaise Demi Schuurs dans le dernier match de la journée, vendredi à Shenzen, en Chine. Mais Grönefeld et Schuurs se sont imposées 6-2, 6-4, forçant les portes des demi-finales au détriment de Mertens/Sabalenka. Elise Mertens et Aryna Sabalenka s’était inclinées 4-6, 6-2 et 10/5 face à la Hongroise Timea Babos et la Française Kristina Mladenovic, lauréates de Roland-Garros et tenantes du titre, plus tôt dans la journée, dans leur troisième et dernier match du groupe rouge.

Mertens et Sabalenka n’auront au final remporté qu’un seul match, 7-6 (7/5), 6-4 contre Latisha et Hao-Ching Chan (WTA 11), mercredi. Elles avaient perdu mardi sur le score de 7-5, 1-6 et 10/7 face à Anna-Lena Grönefeld et Demi Schuurs.

Timea Babos et Kristina Mladenovic qui ont remporté leurs trois matchs, sont également qualifiées pour les demi-finales.

Source: Belga