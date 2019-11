Le traitement infligé à Assange met sa vie « en danger »

Le traitement infligé à Julian Assange, accusé d’espionnage par Washington et menacé d’extradition vers les Etats-Unis, met sa vie « en danger », a estimé vendredi le Rapporteur de l’ONU sur la torture. Dans un communiqué, Nils Melzer a exprimé son « inquiétude face à la détérioration continue de la santé de Julian Assange depuis son arrestation et sa détention au début de cette année », affirmant que « sa vie était désormais en danger ». « A moins que le Royaume-Uni ne change d’urgence de cap et n’améliore sa situation inhumaine, l’exposition continue de M. Assange à l’arbitraire et aux violations de ses droits pourrait bientôt lui coûter la vie », a-t-il déclaré.

Cet expert indépendant de l’ONU et professeur de droit international avait rendu visite en mai, accompagné de médecins, au fondateur australien de WikiLeaks dans sa prison londonienne, un mois après son arrestation par la police britannique à l’ambassade d’Equateur. A la suite de cette visite, M. Melzer avait affirmé que Julian Assange avait été victime de « maux physiques » et présentait « tous les symptômes typiques d’une exposition prolongée à la torture psychologique, une anxiété chronique et des traumatismes psychologiques intenses ».

source: Belga