La commune a dû refuser un tournage pour « Game of Thrones » dans le château de Beersel

La commune de Beersel a reçu il y a deux ans une demande de la part des producteurs de la série « Game of Thrones » (HBO), qui souhaitaient réaliser des prises de vue dans le château de Beersel, mais elle a été contrainte d’y donner une fin de non-recevoir, rapporte vendredi la VRT. L’information a été confirmée par le bourgmestre Hugo Vandaele. « Les pompiers ont estimé que cela n’était pas assez sûr. » La demande des producteurs de la série à succès remonte à deux ans. L’idée n’était pas de réaliser un tournage pour Game of Thrones mais d’utiliser le château comme décor pour des prises de vue afin de faire la promotion de la série. Une grande partie de ces prises devait se faire de nuit.

« C’était l’une des raisons qui ont poussé les pompiers à remettre un avis négatif », explique le bourgmestre de la commune brabançonne. « Le château est en ruines et n’a pas d’éclairage, ce qui aurait rendu un tournage nocturne très dangereux. En plus, le château est entouré de douves et n’a qu’une entrée, qui fait donc également office de sortie de secours. Un nombre limité de personnes peut donc s’y trouver en même temps. Au final, les pompiers ont trouvé que cela n’était pas suffisamment sûr de laisser les prises de vue se faire comme les producteurs le voulaient. Nous leur avons expliqué et ils ont été très compréhensifs. »

Source: Belga