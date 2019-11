JO 2020 – Tokyo ne bloquera pas la délocalisation du marathon à Sapporo

La ville de Tokyo ne s’opposera pas à la décision du Comité international olympique (CIO) de délocaliser le marathon et la marche dans le nord du Japon lors des JO 2020, a déclaré vendredi la gouverneure de la capitale japonaise Yuriko Koike. « Nous ne pouvons pas être d’accord avec le CIO, mais nous ne bloquerons pas cette décision », a déclaré Mme Koike à l’issue d’une réunion avec des responsables olympiques et les organisateurs des JO de Tokyo.

« En d’autres termes, c’est une décision sans accord », a-t-elle grincé.

Le CIO a fait le choix d’organiser ces épreuves à Sapporo, dans l’île japonaise septentrionale de Hokkaido, où les températures estivales sont plus clémentes qu’à Tokyo, pour protéger la santé des coureurs.

Le Comité international olympique avait pris sa décision le mois dernier après s’être dit « choqué » par l’avalanche de malaises d’athlètes lors des Mondiaux d’athlétisme qui se sont tenus à Doha entre fin septembre et début octobre, dans des conditions météorologiques proches de celles qui pourraient prévaloir à Tokyo l’été prochain.

De nombreux athlètes avaient aussi vivement souffert de la chaleur lors d’épreuves tests des JO qui se sont tenues à Tokyo cet été, dans des conditions caniculaires doublées d’un taux d’humidité très élevé. Ce cocktail est redoutable pour des personnes en plein effort physique ou fragiles.

« Il est de la responsabilité du CIO, aux termes de la Charte olympique, de donner la priorité à la santé des athlètes », avait souligné fin octobre John Coates, le président de la coordination des JO-2020.

Les organisateurs japonais des JO avaient cependant mal pris la décision du CIO, considérant que le marathon est une épreuve phare de l’événement. Se déroulant hors stade, elle était aussi vue comme une occasion pour la capitale japonaise de se mettre en valeur face aux caméras du monde entier.

Le CIO avait de toute manière le dernier mot sur le sujet.

« Je pense qu’il est maintenant clair que nous avons une acceptation de cette proposition », a estimé vendredi John Coates, le président de la coordination des JO-2020 à l’issue de la réunion avec toutes les parties prenantes.

Il a également promis que Tokyo ne couvrirait pas le coût de la délocalisation du marathon et de la marche et s’est engagé à examiner les dépenses déjà encourues par la capitale nippone pour préparer ces épreuves.

Mme Koike n’en a pas moins réitéré son opposition de principe, se disant toujours convaincue que « la meilleure idée » aurait été d’organiser le marathon à Tokyo et évoquant la déception des Tokyoïtes qui « ont travaillé si dur pour préparer cet évènement ».

Le marathon des Jeux paralympiques est par ailleurs toujours prévu le 6 septembre 2020 à Tokyo, selon les organisateurs.

De juin à septembre 2018, près de 93.000 personnes se sont rendues aux urgences au Japon pour des coups de chaleur, et 159 de ces patients sont morts.

Source: Belga