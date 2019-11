Bourse de Bruxelles – Bon début de novembre pour les marchés européens

En légère progression vendredi matin le BEL 20 et ses voisins européens devaient s’orienter nettement à la hausse dans l’après-midi, encouragés notamment par les chiffres de l’emploi US. Le BEL 20 gagnait finalement 0,84 pc à 3.794,80 points avec 12 de ses éléments dans le vert. Il bénéficiait du soutien d’Umicore (39,09) et Aperam (23,92) qui bondissaient de 5,73 et 4,64 pc en compagnie de Galapagos (168,45) et arGEN-X (112,90) qui gagnaient 2,21 et 3,77 pc.

AB InBev (71,32) freinait notre indice de référence en reculant de 1,00 pc, Telenet (42,82) et Proximus (27,25) reperdant 2,73 et 1,02 pc alors que Orange Belgium (19,88) et Bpost (10,40) regagnaient par ailleurs 0,81 et 1,41 pc.

Après un plus haut à 202,00 euros, Barco (198,80) ne gagnait finalement que 1,95 pc, Ontex (15,81) reperdant 2,77 pc après avoir bondi de 4,7 pc la veille.

KBC (63,26) et ING (10,20) étaient repassées de 0,60 et 0,67 pc dans le vert de même qu’Ageas (51,72) qui gagnait 0,15 pc.

Solvay (100,30) s’appréciait de 2,87 pc, UCB (72,42) de 0,22 pc et GBL (90,96) de 1,09 pc.

Alors que l’activité était généralement réduite, Greenyard (5,08) se distinguait par un nouveau bond de 17 pc, celui-ci s’ajoutant aux quelque 60 pc déjà gagnés en une dizaine de jours.

Balta (2,73) et Hamon (2,20) remontaient de 4,8 et 4,7 pc, Recticel (8,04) et SmartPhoto (15,50) étant positives de 2,5 et 3,7 pc, Shurgard (30,80) de 1,5 pc.

Sequana Medical (6,88) rebondissait de 3,9 pc après avoir chuté de 2,9 pc jeudi, Oxurion (2,67) et Celyad (8,11) regagnant 2,9 et 1,1 pc.

Vers 16H30, l’euro s’inscrivait à 1,1170 USD, contre 1,1150 dans la matinée et 1,1153 la veille.

L’once d’or gagnait 1,20 dollar à 1.511,35 dollars et le lingot se négociait autour de 43.475 euros, en baisse de 30 euros.

Source: Belga