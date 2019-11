Le premier festival de la raclette arrive cet hiver à Liège

Avis aux amateurs : le premier festival de la raclette de Belgique se déroulera en janvier 2020 dans la Cité ardente.

La saison de la raclette a bel et bien commencé et battra son plein durant tout l’hiver. Deux amateurs de ce fameux fromage fondu, Bastien Bonet et Arnaud Gillard, ont décidé de créer un événement festif et convivial autour de ce plat familial. Le Festival de la raclette se déroulera les 25 et 26 janvier 2020.

Les organisateurs avaient d’abord prévu que l’événement ait lieu le 25 janvier mais ils ont dû rajouter une date vu l’engouement que leur idée a suscité. Jusqu’à présent, 1.450 personnes ont indiqué sur la page Facebook de l’événement qu’elles participaient au festival et près de 13.000 personnes sont intéressées.

À volonté

Au programme : de véritables demi-meules seront servies aux festivaliers qui auront le choix entre huit fromages différents. Un buffet à volonté qui devrait coûter entre 20 et 30 € par personne. Par ailleurs, un bar proposera des vins adaptés à chaque fromage.

Le festival doit se dérouler au Palais des Congrès de Liège mais le lieu pourrait encore changer en fonction du nombre de participants. Soyez donc vigilants et consultez régulièrement la page Facebook de l’événement. Les réservations devraient commencer à la mi-novembre.