Un meurtre vieux de 15 ans résolu grâce à Facebook

Le corps d’une femme disparue il y a 15 ans a été retrouvé et sa belle-sœur a été interpellée, en Caroline du Nord. Cette découverte est survenue suite à des détails sur l’emplacement du corps donnés par un lambda sur une page Facebook dédiée aux faits divers.

La police de Nash County ne s’attendait pas à un jour résoudre la disparition de Deborah Elaine Deans, disparue à l’âge de 29 ans en 2004. Sur une page Facebook dédiée aux faits divers, une affiche de la jeune femme avait été publiée pour tenter de résoudre cette affaire. Le 20 octobre dernier, des détails très précis concernant le lieu où se trouvait le corps ont été dévoilés par un internaute. L’administratrice de la page a alors décidé de contacter la police pour effectuer une fouilles.

« «Je ne peux pas révéler ce que le commentaire disait réellement, mais c’était très précis», a expliqué la créatrice de la page à la chaîne abc11. Dans le doute, les autorités ont décidé de se rendre sur le lieu décrit pour réaliser un nouvel examen des lieux, qui a mené à la découverte du corps.

Dans la foulée, ce jeudi, Kimberley Hancock, la belle-soeur de la victime avec qui elle habitait à l’époque, a été arrêtée. En 2004, elle avait été interrogée, mais avait affirmé ne pas avoir vu sa belle-sœur depuis quelques jours suite à une dispute. Deux mois plus tard, Deborah aurait appelé Kimberley deux mois plus tard, affirmant qu’elle venait chercher ses enfants, mais la suspecte aurait refusé et les enfants avaient été placés en famille d’accueil. Les deux autres enfants, plus âgés, avaient été gardés par la grand-mère.

ON SCENE- #Breaking -Authorities believe they have a break in a 14-year-old cold case in Nash County. They found remains in Spring Hope. They believe it could belong to Deborah Deans, reported missing in 2004. #abc11 pic.twitter.com/I9KFBAzthh

En 1990, la suspecte avait tiré sur son père dans son sommeil alors qu’elle n’avait que 18 ans. Les charges retenues avaient été amoindries car elle aurait subi de nombreux abus de sa part. Depuis 2009, le frère de Kimberley est également porté disparu et pourrait bien resurgir grâce à cette affaire.

Suspect:

Kimberly Hancock 49 YO Female

Based on an in-depth interview with a person of interest, the Nash County Sheriffs Office has charged her with one count of first degree murder for the homicide of Deborah Elaine Deans.

No further information at this time. pic.twitter.com/bux21DefKR

— Nash County Sheriff (@NashCountySO) October 25, 2019