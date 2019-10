PGA – L’Américain Scheffler premier leader du Bermuda Championship

Grâce à une première journée bouclée en 62 coups, l’Américain Scottie Scheffler s’est installé en tête du Bermuda Championship, tournoi de Golf du PGA Tour doté de 3 millions de dollars qui se dispute sur le parcours de Port Royal à Souhtampton aux Bermudes. Le Texan de 23 ans, vainqueur de deux épreuves sur le Korn Ferry Tour cette saison, a signé une carte de -9 grâce à huit birdies, un eagle et un seul bogey.

Au classement, Scheffler compte un coup d’avance sur son compatriote Wes Roach et deux sur le trio composé de l’Écossais Russel Knox et des Américains Rob Oppenheim et Bo Hoag.

Classement après le 1er tour du Bermuda Championship, Southampton.

1. Scottie Scheffler (USA) 62 -9

2. Wes Roach (USA) 63

3. Russell Knox (Éco) 64

. Rob Oppenheim (USA) 64

. Bo Hoag (USA) 64

6. John Senden (Aus) 65

7. Boo Weekley (USA) 66

. Beau Hossler (USA) 66

. Anirban Lahiri (Ind) 66

. Scott Stallings (USA) 66

. Chris Baker (USA) 66

. Hank Lebioda (USA) 66

. Patrick Fishburn (USA) 66

. Rafael Campos (C-R) 66

. Harry Higs (USA) 66

Source: Belga