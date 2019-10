L’ONU prolonge d’un an sa mission de paix au Darfour

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté jeudi à l’unanimité une résolution prolongeant d’un an sa mission de paix dans la région soudanaise du Darfour (Minuad), avec des effectifs inchangés jusqu’à fin mars. En juin, le Conseil n’avait prolongé cette mission que de quatre mois, suspendant le retrait progressif des Casques bleus en attendant de voir l’évolution de la situation à Khartoum.

Avec sa nouvelle résolution adoptée jeudi, l’ONU a suivi une recommandation des nouvelles autorités au Soudan qui avaient réclamé de la prudence, indique un diplomate.

Le texte maintient inchangés les effectifs de la Minuad jusqu’au 31 mars, soit environ 7.800 Casques bleus aujourd’hui.

Un rapport conjoint à l’Union africaine et à l’ONU est réclamé pour janvier, sur la base duquel le Conseil de sécurité décidera fin mars des changements à apporter éventuellement à sa force de paix: maintien des effectifs jusqu’à la fin du mandat en octobre 2020 ou reprise de la réduction du nombre de Casques bleus.

Il y a plus d’un an, en juin 2018, le Conseil de sécurité s’était mis d’accord pour engager un retrait graduel au Darfour devant s’achever fin 2020 mais la destitution en avril du président Omar el-Béchir a changé la donne, poussant l’ONU à temporiser.

Force de paix conjointe avec l’Union africaine, la Minuad est déployée au Darfour, dans l’ouest du Soudan, depuis 2007 et a compté jusqu’à 16.000 Casques bleus.

Le Darfour est déchiré depuis 2003 par un conflit opposant les forces soudanaises à des rebelles issus de minorités ethniques et s’estimant marginalisés par le pouvoir central. Selon les Nations unies, le conflit au Darfour a fait environ 300.000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés.

source: Belga