Brexit – L’accord sur le Brexit a offert à la livre son meilleur mois en dix ans face au dollar

La livre sterling a enregistré jeudi sa plus forte hausse mensuelle face au dollar depuis mai 2009, alors que la devise a profité ces dernières semaines de la conclusion d’un accord sur le Brexit. Vers 22H00 GMT, la livre s’échangeait à 1,2928 dollar, soit une progression de 5,31% par rapport à fin septembre, sa plus forte hausse mensuelle depuis mai 2009.

La devise britannique a bénéficié ces dernières semaines d’un regain d’appétit des investisseurs tandis que les négociations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne ont soudainement progressé, pour finalement aboutir à un accord le jeudi 17 octobre. Le 21, elle a même dépassé la barre symbolique de 1,30 dollar pour une livre, pour la première fois depuis mai, avant de légèrement reculer.

L’impossibilité de faire approuver cet accord par le Parlement britannique et la tenue d’élections anticipées le 12 décembre n’ont pas fait fuir les investisseurs qui ont pour le moment écarté le risque d’un Brexit sans accord.

Face à l’euro, la devise britannique a pris 2,84% sur le mois, sa plus forte progression depuis janvier.

Source: Belga