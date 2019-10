ATP Paris-Bercy – Gäel Monfils en quarts et à une seule victoire de la qualification au Masters

Gäel Monfils s’est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de tennis Masters 1000 de Paris-Bercy, épreuve sur surface dure dotée de 5.207.405 euros, jeudi. Le Français, 13e joueur mondial, est venu à bout du Moldave Radu Albot (ATP 50) 4-6, 6-4, 6-1. Ce succès permet à Monfils de toujours rêver à une participation au Masters de Londres (10-17 novembre), le tournoi réunissant les huit meilleurs joueurs de la saison.

Suite aux défaites, plus tôt dans la journée, de Stan Wawrinka (contre Rafael Nadal) et d’Alex De Minaur (contre Stefanos Tsitsipas), Monfils est le dernier joueur en mesure de déloger l’Italien Matteo Berrettini de la huitième et dernière place qualificative pour le grand rendez-vous londonien. S’il se défait en quarts de finale du Canadien Denis Shapovalov (ATP 28), le Français décrochera son ticket pour Londres. Shapovalov a éliminé 6-2, 5-7, 6-2 l’Allemand Alexander Zverev (ATP 6).

Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Dominic Thiem et Alexander Zverev sont déjà qualifiés pour le « tournoi des maîtres ».

Source: Belga