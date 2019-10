Pourquoi il ne faut jamais chercher sur Google ce que révèlent ses symptômes

Lorsque l’on ne se sent pas bien, l’un des premiers réflexes au 21° siècle est de chercher sur internet de quel mal on pourrait bien être affligé. Il n’y aurait pourtant rien de pire à faire, d’après le docteur Atkinson. Le Dr Google serait loin d’être fiable et ne ferait qu’augmenter le sentiment d’anxiété.

Une douleur par-ci, un picotement étrange par-là, une tache sur la peau, un gonflement bizarre … Aujourd’hui, dès que l’on ressent le moindre mal, on a tendance à immédiatement chercher sur Google ce que révèlent nos symptômes.

En quelques secondes, on a accès à une multitude d’informations médicales, sur les pathologies les plus communes aux maladies les plus rares. Or, les résultats de ces recherches peuvent se révéler très anxiogènes, car l’individu s’auto-diagnostique et imagine souvent le pire des scénarios. Mal à la tête ? C’est forcément une tumeur au cerveau.

La cybercondrie, nouvelle hypocondrie

Si l’hypocondrie est aussi vieille que la médecine, internet n’a fait qu’amplifier ce phénomène, pointe le Dr Daniel Atkinson auprès de Lad Bible. Aujourd’hui, on assiste à une nouvelle forme d’hypochondrie, née directement de l’usage des nouvelles technologies : la cybercondrie.

« La cybercondrie peut inciter certaines personnes à consulter immédiatement un médecin, mais pas toujours », avertit le Dr Atkinson. « Dans certains cas, cela peut créer un piège psychologique. La personne se retrouve coincée entre deux idées opposées. La première est que le symptôme est signe d’une maladie tellement grave que la personne a peur d’aller chercher de l’aide auprès d’un médecin, en craignant le pire. La seconde est de penser qu’il s’agit d’une réaction excessive, et que ça ne vaut pas la peine de perdre son temps à aller chez le docteur ».

Or, indique le médecin, « plus cette personne tardera à chercher de l’aide, plus l’anxiété va s’accumuler. Et elle aura le raisonnement suivant : ‘si je n’ai rien fait avant, ça ne vaut probablement plus la peine maintenant’ ». Elle entrera ainsi dans un cercle vicieux.

Mal informés sur la santé ?

D’après une étude menée par la société scientifique de médecine générale (SSMG) et relayée par la RTBF, un tiers des patients s’informent sur le net afin de s’auto-diagnostiquer avant d’aller consulter. Six patients sur dix se présentent donc chez le médecin en étant mal informés.

Ceci sans compter ceux qui, finalement, ne se sont pas rendus chez un professionnel. Or, rien ne vaut une consultation auprès d’un médecin, en chair et en os, si l’on est préoccupé par notre état de santé. Le Dr Google n’a pas toujours les bonnes réponses, loin de là…

En effet, pour Lad Bible, le Dr Atkinson a passé en revue les résultats des recherches Google les plus répandues concernant les problèmes de santé. Ses constats sont alarmants : plus de la moitié des articles ne redirigent pas vers du personnel médical qualifié. Autre exemple : la grande majorité des conseils pour se débarrasser d’un mal d’estomac sont tout simplement inexacts.

Bien entendu, certains sites sont plus fiables que d’autres (les forums, par exemple, sont souvent les moins fiables et les pires en matière d’anxiété), et il n’est pas toujours facile de faire le tri entre de la bonne ou de la mauvaise information santé. Pour évaluer la fiabilité d’un site ou d’une application santé, cherchez à reconnaître des logos officiels, des partenariats avec des associations ou des organes sérieux et reconnus … Quoi qu’il en soit, si vos symptômes vous inquiètent, consulter un spécialiste reste la meilleure solution pour obtenir le bon diagnostic.